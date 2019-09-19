شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة تنشر استخدامات حية للجيل الخامس والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
أطلقت «اتصالات» بالتعاون مع «اريكسون»، حافلة الجيل الخامس لاستعراض القدرات التي توفرها تقنية الجيل الخامس من خلال الاستخدام المبتكر لتعزيز التحول الرقمي لكافة القطاعات، وتقديم تجارب استثنائية واستخدامات حية ومتنوعة للاستفادة من الجيل الخامس في الإمارات.
وقال المهندس سعيد الزرعوني، النائب الأول للرئيس، لشبكات الهاتف المتحرك في «اتصالات»: «مع تبني «اتصالات» لشعارها المتمثل في قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات، فإننا نعمل عن كثب مع شركائنا لتوظيف إمكانات مزايا الجيل الخامس للارتقاء بالقطاعات كافة».
وستجوب الحافلة عدداً من الجهات والشركات للاستفادة من فرصة الاطلاع على نماذج استخدامات فعلية لتقنية إنترنت الأشياء المتعددة التي يتم تمكينها بواسطة تقنية الجيل الخامس في المجالات المتنوعة.
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