انخفاض متوسط إنتاج «أوبك» 2.1 مليون برميل يومياً خلال أغسطس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع معدل متوسط إنتاج أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» بنسبة 7.3% وبمقدار 2.1 مليون برميل يومياً خلال شهر أغسطس 2019 وذلك بالمقارنة مع العام 2018 في مؤشر على استمرار الأعضاء الالتزام بقرار التخفيض من جهة وانخفاض إجباري لإنتاج بعض الأعضاء نتيجة عمليات لوجستية.

وأعلنت «أوبك» خلال اجتماع اللجنة المعنية بمراقبة السوق في العاصمة أبوظبي مطلع شهر سبتمبر الجاري عن تثبيت قرار التخفيض، على أن تجري مناقشة سياسة الإنتاج في فيينا في ديسمبر المقبل.

وكانت المنظمة قررت تخفيض الإنتاج خلال العام 2018 حتى شهر مارس من العام الجاري ذاته لكنها عادت وقررت تمديد سريان القرار وذلك في خطوة وصفت بأنها تستهدف ضبط توازن السوق.

وأظهرت البيانات الصادرة عن المنظمة بلوغ متوسط الإنتاج الشهري للأعضاء 29.741 مليون برميل يومياً خلال أغسطس من العام الجاري بالمقارنة مع 31.864 مليون في العام 2018. (وام)