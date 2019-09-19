الشارقة تعزز شراكاتها الاستثمارية في أمريكا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

نظم مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، ملتقيين للأعمال في مدينة بيتسبرغ بولاية بنسيلفانيا الأمريكية، ومدينة درهام بولاية كارولاينا الشمالية، عرضت خلالهما فرص الشراكات الاستثمارية والسياسات التي يتبعها مكتب (استثمر في الشارقة) بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية في الإمارة لتسهيل سير الأعمال ومعاملات رجال الأعمال والمستثمرين.

جاء ذلك على هامش زيارة وفد اقتصادي من إمارة الشارقة إلى الولايات المتحدة الأمريكية نُظمت بالتعاون مع مجلس الأعمال الإماراتي الأمريكي.

وشارك في الملتقيين إلى جانب مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، كل من حسين محمد المحمودي، الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ومحمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، والدكتورة أمينة المرزوقي، عميد كلية العلوم الصحية بالإنابة - جامعة الشارقة، بحضور وليام بيدوتو، عمدة مدينة بيتسبرغ وعدد من رجال الأعمال والاقتصاديين الأمريكيين وممثلين عن عدد من الشركات العاملة في المدينتين الأمريكيتين.

تعزيز شبكة الاستثمار

وأشار مروان بن جاسم السركال، إلى أن النمو الواثق لاقتصاد إمارة الشارقة واستقرار أسواقها شكلا على الدوام حافزاً لبناء المزيد من الشراكات مع المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء، وأكد على أهمية تعزيز شبكة الاستثمار الأجنبي على مستوى العالم لدعم نمو الاقتصاد العالمي وتنشيط حركة الأسواق المحلية. وأضاف السركال أن ما يميز الشارقة من مقومات تجعل منها بيئة مثالية للأعمال ونقطة انطلاق استراتيجية لوصول المستثمرين ورجال الأعمال إلى الأسواق المجاورة، بدءاً بالبنية التحتية المتينة والبيئة التشريعية المرنة والموقع الجغرافي المتميز الذي يتوسط ثلاث قارات، وانتهاءً بالمناطق الصناعية والحرة وتسهيلات البدء بالأعمال.

وقال حسين محمد المحمودي: «يقدم مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار فرصة استثمارية كبيرة للمستثمرين الأمريكيين في قطاعات التكنولوجيا والبحث والتطوير ومشاريع الاستدامة في الطاقة والصناعة والمواصلات، فضلاً عن الشراكات التي يتيحها لتعزيز الابتكار، حيث يوفر المجمع العديد من التسهيلات التي تسهم في تسريع ترخيص الشركات وإنجاز معاملاتها المختلفة، وتمكينها من الوصول السلس إلى عملائها في المنطقة».

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مزايا تحفيزية

وقدم محمد جمعة المشرخ، عرضاً تفصيلياً حول أهم الفرص الاقتصادية والاستثمارية والمزايا التحفيزية التي توفرها إمارة الشارقة للمستثمرين ورجال الأعمال من مختلف أنحاء العالم.

وتابع المشرخ: «نتطلع من خلال هذين الملتقيين إلى تحقيق المزيد من الشراكات الإماراتية الأمريكية».

تفاهم مع الجامعات

وقالت الدكتورة أمينة المرزوقي: «ناقشنا خلال هذه الزيارة إمكانية عقد اتفاقيات تفاهم علميّة مع الجامعات التي زرناها في مدينتي بيتسبرغ ودرهام، بما يسهم في تحقيق أهداف الجامعة في الخطة الخمسية الجديدة 2019-2024، وذلك بالتعاقد والتعاون مع شركات ومؤسسات عالمية ومتخصصة في الابتكار والإبداع في المجالات البحثية والأكاديمية».