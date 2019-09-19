«تالي».. أول روبوت يعمل لدى متجر للتجزئة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن كارفور مول الإمارات، عن إطلاق الروبوت «تالي»، وهو الأول من نوعه الذي يعمل لدى متجر تجزئة في الشرق الأوسط.

يزن «تالي» 14 كيلو جراماً، ويصل طوله إلى 163 سنتيمتراً، وتتركز مهمته في مسح البضائع المعروضة على الرفوف وتقديم تقرير إلى قسم المساندة والدعم، لتسليط الضوء على أي أخطاء أو معلومات غير صحيحة عن المنتجات المعروضة، ما يتيح للموظفين التواصل مع الزبائن لمساعدتهم بشكل أفضل والحرص على أن تقدم كارفور أفضل تجربة تسوق في المنطقة.

وقال فيليب بجييون، مدير كارفور الإمارات لدى ماجد الفطيم للتجزئة: «يؤكد «تالي» التزام ماجد الفطيم بالابتكار لريادة قطاع التجزئة في المنطقة من خلال طرح مبادرات غير مسبوقة تعمل على تحسين الكفاءة وتثري تجربة العملاء».