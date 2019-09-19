«التأمين»: الإبلاغ عن غسل الأموال لـ «المركزي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أصدر المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، قراراً بشأن إلغاء قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم 13 لسنة 2015، فيما يتعلق بتعليمات بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين.

وأكدت الهيئة على ضرورة الالتزام بالقانون الاتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والالتزام أيضاً بقرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019، في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم رقم (20) لسنة 2018. إضافة إلى عدم إرسال نسخ عن تقارير المعاملات المشبوهة للهيئة، وعملاً بأحكام الفقرة (أ) من البند واحد من المادة (17) من قرار مجلس الوزراء، فإن عملية الإبلاغ تتم مباشرة إلى وحدة المعلومات المالية الإلكترونية (Go Aml) وحدة مكافحة غسل الأموال.

وشددت الهيئة على ضرورة التسجيل في النظام الإلكتروني المعتمد من قبل وحدة المعلومات المالية لدى «المركزي» الخاص بتقديم المعاملات المشبوهة.