«غرفة الشارقة» تُعرف بالاستثمار في «الثورة الصناعية الرابعة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، صباح أمس، اللقاء التعريفي الخاص بمؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب الذي تحتضنه العاصمة البحرينية، المنامة، خلال الفترة بين 11و13 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل؛ بهدف تعريف أعضاء غرفة الشارقة من القطاع الخاص وأصحاب الشركات والمستثمرين إلى جانب عدد من رجال وسيدات الأعمال في مختلف القطاعات في الإمارة بأهمية المشاركة في المؤتمر؛ وذلك لمناقشة آليات الاستثمار في ظل الثورة الصناعية الرابعة والتعرف إلى الفرص والتحديات التي تواجه القطاع الخاص في هذا الإطار، مع التركيز على أهمية مواكبة الواقع الجديد، وأبرز الابتكارات والتطورات العالمية التي تُحدث نقلات نوعية في مختلف القطاعات والمجالات.

حضر اللقاء عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، وسونيا محمد جناحي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، وحميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة الشارقة، ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة، ومريم الشامسي مساعد المدير العام لقطاع خدمات الدعم في الغرفة، إلى جانب عدد من ممثلي الشركات والقطاع الخاص في إمارة الشارقة.

منصة مهمة

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وثمن عبد الله سلطان العويس، جهود الغرفة البحرينية في تنظيم هذا الحدث المهم على المستويين العربي والإقليمي، الذي تنعكس مخرجاته في تعزيز الاقتصاد العربي، وتوفير منصة مهمة لرواد الأعمال والمستثمرين العرب في مواكبة آخر التطورات التكنولوجية في الاقتصاد الرقمي، مؤكداً أن غرفة الشارقة تحرص على تبني مثل هذه اللقاءات، وتوفير الرعاية والدعم لها لما تشكله من قيمة مضافة على مستقبل الاستثمار المحلي والعربي، وبالأخص في الوقت الحالي الذي يشهد طفرة في التقنية والتكنولوجيا، وتطور وسائل الاتصال على مستوى العالم، ومن هذا المنطلق تتجه الأنظار إلى المؤتمر الثامن عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، وما سيتناوله من موضوعات الريادة والابتكار في الاقتصاد الرقمي؛ لتستشرف خلاله الفرص المتاحة للمستثمرين التي تعتمد على الجودة والابتكار بشكل أساسي وبناء اقتصاد معرفي تنافسي.

وأشار محمد أحمد أمين العوضي في كلمة استهل بها اللقاء، إلى أن المؤتمر يمثّل تجمعاً اقتصادياً عربياً؛ لتشجيع الاستثمار في الريادة والابتكار في الثورة الرقمية التي يشهدها العالم، فضلاً عن دوره في تعزيز آفاق التعاون بين الدول العربية في هذا المجال، لافتاً إلى أن المحاور والأهداف التي يرنو إليها المؤتمر العربي لأصحاب الأعمال من شأنها أن ترتقي بالاستثمارات العربية بشكل عام، والاستثمار في الثورة الصناعية على وجه الخصوص، مشيراً إلى أن هذا الحدث يعد منبراً أساسياً يجمع كافة الجهات العربية المعنية بالاستثمار من كبار المسؤولين والرسميين، ومن الهيئات المعنية، ومن رواد الأعمال والشركات العربية بمختلف قطاعات الاقتصاد الرقمي، داعياً رجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال إلى المشاركة بفعالياته؛ بهدف العمل على تبادل الخبرات والتجارب، وتنمية الاستثمارات خاصة في ظل وجود نخبة من المتحدثين العالميين.

تطلع نحو المستقبل

وتوجهت سونيا محمد جناحي، خلال كلمتها، بالشكر لغرفة الشارقة على استضافة هذا اللقاء، ودعمهم وتعاونهم المستمر في إنجاح فعاليات المؤتمر، مشيدة بالدور الرائد والمهم الذي تقوم به غرفة الشارقة في دعم توجهات القطاع الخاص على المستوى المحلي والعربي، مشيرة إلى أهم المحاور التي سيسلط عليها الضوء خلال المؤتمر، ممثلة في الاستثمار في ريادة الأعمال والابتكار في الثورة الرقمية في العالم العربي، وتعزيز التعاون التنظيمي بين الدول العربية، وتسليط الضوء على فرص وتحديات الثورة الصناعية الرابعة في القطاعين العام والخاص، وتأكيد أهمية مواكبة التطورات العالمية والابتكارات النوعية.