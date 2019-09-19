الإمارات الثالثة بين الدول الأكثر اتصالاً بالعالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: وائل بدر الدين

احتلت دولة الإمارات المرتبة الثالثة على مستوى العالم على مؤشر الاتصال العالمي 2019، والذي أعدته ونشرته مؤسسة «كارفون ويرهاوس»، بتحقيقها 78.7 نقطة في الترتيب العام، خلف كل من الولايات المتحدة وسويسرا اللتين احتلتا المرتبة الأولى والثانية على التوالي، متقدمة في الترتيب على دول مثل كوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وأستراليا وكندا وغيرها من حيث ارتباطها بالعالم الخارجي، علاوة على أنها جاءت في المرتبة الأولى عالمياً من حيث عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى إجمالي عدد السكان.

ويستند التقرير الجديد في تقييم الدول إلى العديد من العناصر التي تتضمن حركة الطيران والسياحة وتطور البنى التحتية، إضافة إلى شبكات الاتصالات وتقنيات الجيل الخامس، وعناصر الاتصال العالمي التي تشمل التوازن التجاري وعدد المهاجرين وقوة جواز السفر ونصيب الفرد من الناتج المحلي، فضلا عن عناصر التواصل الاجتماعي التي تتضمن سهولة الحصول على التعليم والتنوع العرقي والثقافي .وحلت الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في التصنيف الخاص بنسبة المهاجرين إلى إجمالي السكان، والرابعة في التصنيف الخاص بتبني وانتشار شبكات الجيل الخامس، والثالثة في سهولة الانخراط في التعليم الأولي، علاوة على احتلالها المرتبة الرابعة في لمؤشر التنوع العرقي.