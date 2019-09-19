صالح الشرقي يستقبل رئيس مجموعة أبو غزالة الدولية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: ”الخليج 365”

استقبل الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بحكومة الفجيرة، أمس بمكتبه الدكتور طلال أبو غزالة المؤسس والرئيس لمجموعة طلال أبو غزالة الدولية والوفد المرافق له، بحضور الشيخ حمد بن صالح الشرقي والمهندس محمد عبيد بن ماجد العليلي مدير دائرة الصناعة والاقتصاد وسيف سلطان السلامي المدير التنفيذي لمجموعة الفجيرة الوطنية وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية في الإمارة.

واستعرض اللقاء سبل تعزيز آفاق التعاون المشترك في العديد من المجالات بين دائرة الصناعة والاقتصاد، ومجموعة طلال أبو غزالة الدولية، إلى جانب مناقشة آخر التطورات في عالم المال والأعمال، ومستجدات الوضع الاقتصادي في دولة الإمارات والدول العربية والعالمية، والاطلاع على آخر التطورات في قانون التدقيق والمحاسبة الدولية.