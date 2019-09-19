«رُوّاد» تدرّب 33 مواطناً على المهارات القيادية والإدارية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

اختتمت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد»، أمس، البرنامج التدريبي المتقدم حول المهارات القيادية والإدارية لرواد الأعمال، بمشاركة 33 مواطناً ومواطنة من رواد الأعمال أصحاب المشاريع القائمة والراغبين في تأسيس مشاريع جديدة والمقبلين على إطلاق مشاريع لأول مرة في قطاع الأعمال.

يندرج البرنامج ضمن الخطة السنوية المعتمدة للتدريب في المؤسسة، وقدمها المدرب ومستشار الأعمال، حامد آل علي، في فندق شيراتون الشارقة على مدى ثلاثة أيام.

وقال حمد المحمود، مدير مؤسسة «رُوّاد»: «إن البرنامج يهدف إلى إكساب المشاركين أهم المهارات والأدوات القيادية والإدارية اللازمة لنجاح رواد الأعمال في تأسيس وتطوير مشاريعهم التجارية بشكل ناجح ومستدام»، لافتاً إلى أن المؤسسة تتطلع لتوفير بيئة تدريب متطورة وإيجابية تضمن توفر عنصر التفاعل مع مستجدات بيئة الأعمال واحتياجات السوق وتوجهات العملاء، كما تسعى إلى ترسيخ الثقافة الصحيحة لدى المتدربين لمزاولة الأعمال، وشرح مبادئ النجاح الأساسية.

وأوضح مقدم البرنامج حامد آل علي أن فكرة البرنامج التدريبي تقوم على تزويد المشاركين بمجموعة من المهارات الرئيسية التي يحتاج إليها كل صاحب مشروع للدخول في عالم العمل الحر وخوض تجربة ريادة الأعمال، وتعريفه بأهم المفاتيح القيادية والإدارية الكفيلة بتجاوز مرحلة إطلاق المشروع والانتقال إلى خطوة النجاح عبر وضع الرؤية والأهداف والخطط بشكل صحيح، والتعامل الأمثل مع عناصر فريق العمل.

وتناول البرنامج عدة محاور تمثلت في وضع الرؤية والأهداف وأهميتها، ومهارات التخطيط بأنواعه ومبادئ خطة العمل وآلية التنفيذ، وأدوات الابتكار والتجديد في المشروع.