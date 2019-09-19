شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تتيح تأسيس بورصات جديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - السعودية تتيح تأسيس بورصات جديدة تاريخ النشر: 19/09/2019 استمع قال رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد بن عبدالله القويز أمس الأربعاء إن تعديل قانون سوق المال السعودية سيتيح تأسيس بورصات أخرى بجانب « تداول» التي تملكها الحكومة.

وقال القويز في مؤتمر إن الهيئة تعتزم ترخيص كيانات أخرى لتقديم أنشطة البورصات وشركات الإيداع أو المقاصة. واصدار ترخيص لمشغلي بورصة جديدة يحتمل أن يكون خطوة أولى نحو خصخصة البورصة، وهي الأكبر في الشرق الأوسط، مع تحرك الرياض لتقليص اعتماد الاقتصاد على النفط. (رويترز)

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