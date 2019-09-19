شكرا لقرائتكم خبر عن كبلر: صادرات النفط السعودية مستقرة وناقلة عملاقة حولت مسارها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قالت شركة كبلر التي ترصد تدفقات النفط إن صادرات النفط الخام من السعودية استقرت عند حوالي 6.5 مليون برميل على مدار الأيام الثلاثة المنتهية في الثامن عشر من سبتمبر أيلول، في أعقاب هجمات على منشآت نفطية في المملكة في مطلع الأسبوع.
وأضافت كبلر في مذكرة اليوم الأربعاء أن الناقلة العملاقة إيكو ليدر التي كان من المقرر أصلا أن يجري تحميلها في ميناء رأس تنورة في 18 سبتمبر حولت مسارها. ولم يتضح على الفور الوجهة الجديدة للتحميل.
وقالت كبلر إنه توجد حاليا سبع ناقلات تنتظر التحميل خارج ميناء الجعيمة أو رأس تنورة في السعودية، من بينها ست ناقلات نفط ضخمة جدا.
وأضافت أن بضع ناقلات أيضا اضطرت للتحميل بشحنات من الخام العربي المتوسط أو الثقيل بدلا من الخام العربي الخفيف.
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