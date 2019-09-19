الاقتصاد

الأحوال المدنية توقع اتفاقية استلام وتوصيل وثائقها مع البريد السعودى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

وقعت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية اليوم اتفاقية مع مؤسسة البريد السعودي، تتضمن استلام وتوصيل عدد من وثائق الأحوال المدنية للمستفيدين في أماكن تواجدهم.

 

وقع الاتفاقية كلٌ من رئيس مؤسسة البريد السعودي المهندس آنف بن أحمد أبا نمي، ووكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود.

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وحضر مراسم التوقيع من مؤسسة البريد السعودي نائب الرئيس للمبيعات الحكومية والتجارية المهندس ريان الشريف، ومن وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية الوكيل المساعد لتقنية المعلومات والتحول الرقمي العقيد عثمان الزهراني، وعدد من المسؤولين من الجهتين.

 

وتأتي هذه الاتفاقية لتعزيز استفادة الأحوال المدنية من الخدمات المميزة التي تقدمها مؤسسة البريد السعودي المتمثلة في استلام وتوصيل الوثائق، للمستفيدين عبر العنوان الوطني.

 

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