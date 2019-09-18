شكرا لقرائتكم خبر عن "المتقدمة" تعتزم العودة لكامل إنتاجها خلال أسبوعين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال رئيس مجلس إدارة المتقدمة للبتروكيماويات السعودية، إن النقص في إمدادات اللقيم من أرامكو السعودية، انخفض من 40% إلى 20% تقريباً، متوقعة العودة للمستويات الطبيعية نهاية الشهر الحالي.

وأرجع خليفة الملحم، في مقابلة مع قناة العربية هذا التحسن الملحوظ بمقدار النصف في إمدادات اللقيم، إلى سرعة استجابة أرامكو للحادث، والتي سمحت في تعويض الإمدادات في وقت قياسي.

وأشار الملحم إلى تأثر إنتاج الشركة المتوقع بنفس النسبة وهي انخفاض في الإنتاج بنسبة 20%.

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وحول رفع رأسمال "المتقدمة" عبر توزيع أسهم منحة، قال الملحم إن هذا الإجراء جاء بناء على قرار مجلس الإدارة لتقوية رأسمال الشركة في ضوء المشروع الكبير الذي نحن بصدد بدء العمل فيه وهو طاقة إنتاجية إضافية بحدود 750 ألف طن إضافي لإنتاج البولي بروبيلين، وهذا سيعطي مردودا جيدا للمساهمين".

وتحدث عن تحويل جزء من المبيعات للشركة من الصين إلى مناطق أخرى التي تعطي أسعارا أفضل بسبب تأثيرات الحرب التجارية، ولكن يبقى السوق الصيني سوقاً كبيرة، ولا انخفاض كبيرا في الأسعار، وبالنسبة للمتقدمة فإن انخفاض سعر اللقيم يعطي ميزة تنافسية ولجميع المنتجين المماثلين لنا.

واعتمدت الجمعية العمومية للشركة المتقدمة للبتروكيماويات، بجلستها المنعقدة أمس الثلاثاء، الموافقة على مُقترح مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين.

وقالت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الأربعاء، إن الزيادة في رأس المال ستتم بواقع سهم واحد مجاني لكل عشرة أسهم مملوكة من أجل ملاءمة رأس مال الشركة لأصولها ودعم خططها الاستثمارية المستقبلية.