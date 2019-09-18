شكرا لقرائتكم خبر عن الطاقة الدولية: نرحب بعودة إمدادات السعودية ولا حاجة للطوارئ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم رحب المدير العام لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، ببيان وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، بشأن عودة إمدادات النفط السعودي إلى مستوياتها الطبيعية.

وقال مدير عام الوكالة في بيان اليوم الأربعاء، إن هناك استعدادا لاتخاذ أي إجراء إذا اقتضت الضرورة، مؤكداً أن السوق تظل تتلقى إمدادات كافية مع وفرة المخزونات بحسب "رويترز".

وأفاد بأن تلك المخزونات تكفي وزيادة لتعويض تعطل كبير في الإمدادات، كما تؤكد الوكالة أنها "لا ترى حاجة للسحب من المخزونات في الوقت الراهن".

وقالت الوكالة الدولية للطاقة إن أسواق النفط مازالت مزودة جيدا ولا ندرس حاليا استخدام مخزون طوارئ من النفط الخام لتعويض النقص في الإنتاج بسبب هجمات نهاية الأسبوع على منشآت نفط سعودية.

وأوضحت الوكالة ومقرها باريس، والتي تقدم المشورة للحكومات ويمكنها الإفراج عن مخزون النفط في أوقات الأزمات، أن الدول الأعضاء فيها تملك نحو 1.55 مليار برميل من احتياطي الطوارئ بحسب "فرانس برس".

وهذا يصل إلى 15 يوما من طلب النفط العالمي "وأكثر من كافي لتعويض أي عرقلة كبيرة في الإمدادات لفترة ممتدة من الوقت".

وكانت الوكالة قد أفرجت عن مخزون الطوارئ ثلاث مرات: في 1991 قبل حرب الخليج، وفي 2005 بسبب الأعاصير في الولايات المتحدة، وفي 2011 بسبب الحرب الليبية.

وصرح رئيس الوكالة فاتح بيرول "في هذه اللحظة، لا نرى حاجة لاتخاذ مثل هذه الخطوة".

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية السبت الماضي السيطرة على حريقين في معملين تابعين لشركة "أرامكو" في محافظة بقيق وهجرة خريص.

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وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان أمس إن الهجمات على منشأتي شركة "أرامكو" النفطيتين أدت إلى توقف 50% من إنتاج الشركة.

وذكر تقرير لشركة كامكو الكويتية أنه من المتوقع أن تُظهر أسعار النفط ردة فعل حادة، لا سيما عقب الهجمات التي وقعت على اثنين من مرافق النفط التابعة لأرامكو والتي أثرت على إمدادات الخام بنحو 5.7 مليون برميل يومياً.

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