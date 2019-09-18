شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة شمس" تُوصي بتخفيض رأس المال الشركة ومن ثم زيادته دعماً لخططها الاستثمارية المستقبلية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية "شمس" بتخفيض رأس مال الشركة ومن ثم زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية وذلك لمقتضيات مصلحة العمل ودعماً لخططها الاستثمارية المستقبلية.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن التوصية تتضمن تخفيض رأس مال الشركة وذلك لإطفاء الخسائر المتراكمة والتي بلغت 20.807 مليون ريال سعودي أي ما نسبته 20.5% من رأسمال الشركة البالغ 101.5 مليون ريال، ليصبح رأسمال الشركة بعد التخفيض 80.692 مليون ريال سعودي.

وبذلك يصبح عدد أسهمها بعد التخفيض 8.069 مليون سهم، متراجعة من 10.150 مليون سهم، وذلك بإلغاء عدد 2.080 مليون سهم.

وأشارت الشركة إلى أن تخفيض رأس المال سيتم بغرض إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة للشركة ودعماً لخططها الاستثمارية المستقبلية، علماً بأنه لا يوجد أثر من تخفيض رأس المال على التزامات، أو عمليات، أو أداء الشركة المالي أو التشغيلي أو التنظيمي.

كذلك أوصى مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من خلال الاكتتاب بحقوق الأولوية وذلك لمقتضيات مصلحة العمل وإستراتيجية الشركة ولما تحتاجه الشركة من سيولة لازمة لتنويع استثماراتها خلال الفترة المُقبلة.

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وبحسب البيان، يرتفع رأس مال الشركة من 80.692 مليون ريال بعد التخفيض وقبل الزيادة، ليصبح بعد الزيادة 161.385 مليون ريال، وبذلك يرتفع عدد الأسهم من 8.069 مليون سهم إلى 16.138 مليون سهم بعد الزيادة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة قامت بتعيين شركة "الجزيرة كابيتال" كمستشار مالي بخصوص تخفيض رأس المال ورفع رأس المال.

هذا وسوف يتم الإفصاح للمساهمين عند تقديم كل من ملف تخفيض رأس المال وملف زيادة رأس المال لهيئة السوق المالية للحصول على موافقتها.

يُذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 243.9 ألف ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل صافي خسائر بلغ 1.313 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 1.5 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل صافي خسائر بلغ 3.3 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.