شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل قضية اتحاد عذيب ضد هيئة الاتصالات السعودية إلى 16 أكتوبر المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات "جو" أن الدائرة الرابعة بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرياض قررت تأجيل نظر الدعوى المقدمة من قبل الشركة المقامة ضد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك إلى يوم الأربعاء الموافق 16 أكتوبر 2019.

وأفادت الشركة في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن مكتب المستشار القانوني المكلف بمتابعة القضية حضر، اليوم الأربعاء، لدى الدائرة الرابعة بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرياض جلسة دعوى الاستئناف رقم (9797/ق) المقدمة من قبل الشركة المقامة ضد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

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وفي هذه الجلسة وبعد إثبات حضور الطرفين، قرر ممثل الهيئة الاكتفاء بما قدم، أما وكيل الشركة طلب الإمهال لتوضيح بعض الأمور.

وكانت النتائج المالية الأولية للشركة قد أظهرت تحقيقها صافي خسائر بلغ 21.9 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 55.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الأول إلى انخفاض الإيرادات التشغيلية بمبلغ (31.33) مليون ريال، بالإضافة إلى انخفاض تكلفة المبيعات بمبلغ (38.72) مليون ريال. فضلاً عن ارتفاع خسائر التشغيل بمبلغ (78.70) مليون ريال.