شكرا لقرائتكم خبر عن "التصنيع الوطنية" تبدأ الإنتاج التجريبي لمشروع التيتانيوم الإسفنجي في ينبع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة التصنيع الوطنية عن بداية الإنتاج التجريبي لمشروع التيتانيوم الإسفنجي في ينبع، بتاريخ اليوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر الجاري، حيث يقوم المشروع بإنتاج مادة التيتانيوم الإسفنجي بطاقة انتاجية تبلغ 15.6 ألف طن سنوياً بمدينة ينبع الصناعية.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأنه لا يمكن قياس الاثر المالي لهذا التطور في هذه المرحلة.

ويعتبر مشروع التيتانيوم الإسفنجي في ينبع، أحد المشاريع التحويلية المرافقة لمشروع معالجة مادة الالمنيت.

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وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع مملوك لشركة مجمع صناعات المعادن المتطورة وتوهو لمعدن التيتانيوم المحدودة، والمملوكة بنسبة 65% لشركة مجمع صناعات المعادن المتطورة المحدودة، والمملوكة لشركة التصنيع بنسبة 50% وشركة كريستل بنسبة 50% و35% المتبقية منها مملوكة لشركة توهو تيتانيوم اليابانية.

وسبق أن أعلنت الشركة، في يونيو الماضي، عن تأخير تشغيل مصنع التيتانيوم الاسفنجي ليصبح خلال النصف الثاني من العام 2019، وذلك بسبب تأخر التشغيل التجاري لوحدة إنتاج المادة الخام (رابع كلوريد التيتانيوم) والذي من المتوقع اكتمالها خلال الربع الثالث من العام 2019.

وجدير بالذكر أن أرباح الشركة تراجعت بنسبة 25% إلى 296.7 مليون ريال بالربع الثاني، مقارنة بـ395.8 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وفي فترة الـ6 أشهر، تراجعت أرباح "التصنيع" بنسبة 39.7% إلى 456.2 مليون ريال، مقارنة بـ757 مليون ريال بالنصف الأول من العام الماضي.