شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "الكيميائية السعودية" تُقر زيادة رأس المال بنسبة 33.33% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العامة غير العادية للشركة الكيميائية السعودية، بجلستها المنعقدة أمس الثلاثاء، الموافقة على مقترح زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن الجمعية أقرت زيادة رأس المال من 632.4 مليون ريال إلى 843.2 مليون ريال، بنسبة زيادة قدرها 33.33%، وبذلك يرتفع عدد أسهم الشركة من 63.240 مليون سهم إلى 84.320 مليون سهم.

وتهدف الشركة من رفع رأس المال إلى دعم وتقوية القاعدة الرأسمالية والنشاطات المستقبلية للشركة .

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وأشارت الشركة إلى أنه سيتم منح سهم واحد مقابل كل ثلاثة اسهم مملوكة، على أن تتم الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة مبلغ 210.8 مليون ريال من الأرباح المبقاة.

وعليه فقد تم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 24.48 ريال لهذا اليوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر الجاري، كما ستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية بإضافة أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر الجاري.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 30.9 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 27.8 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 70.2 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 84.2 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة تراجع بلغت 16.6%.