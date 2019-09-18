شكرا لقرائتكم خبر عن قيمة الصكوك السيادية السعودية تقفز لـ 56 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت إصدارات الصكوك الحكومية السعودية لهذا العام إلى 56 مليار ريال، وذلك بعد أن أعلنت وزارة المالية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين لإصدارها المحلي لشهر سبتمبر 2019، تحت برنامج صكوك حكومة السعودية بالريال، إذ تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ 8.834 مليار ريال.

وإصدار سبتمبر يعد ثالث أضخم إصدار حكومي بالعملة المحلية، من حيث القيمة، وذلك بعد صكوك أبريل بقيمة 11.6 مليار ريال وصكوك فبراير بقيمة 9.3 مليار ريال، بحسب صحيفة الاقتصادية.

أما على صعيد أدوات الدين المقومة بالدولار الصادرة عن حكومة السعودية، وكذلك "أرامكو"، فشهدت تماسك تلك الإصدارات المدرجة في البورصات العالمية كلندن وإيرلندا، وذلك عقب الاعتداء الإرهابي، الذي استهدف معملي "أرامكو" في محافظة بقيق، ومركز خريص.

وأعلنت وزارة المالية أمس الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر سبتمبر، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 8.834 مليار ريال سعودي، ويتضح من شرائح الإصدار أنه عبارة عن إعادة فتح لإصدارات سابقة.