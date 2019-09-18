شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة: السعودية تستعيد إنتاج النفط بالكامل بنهاية سبتمبر الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن إنتاج النفط سيبلغ 9.89 مليون برميل يوميا في أكتوبر وإن أكبر بلد مصدر للخام في العالم سيعمل على تزويد العملاء بإمدادات نفطية كاملة في الشهر الحالي، وفقا لوكالة رويترز.

وتستعيد السعودية بذلك إنتاجها النفطي الذي فقدته والبالغ 5.7 مليون برميل يوميا بنهاية سبتمبر بعد أن استطاعت العودة بإمدادات الخام إلى مستويات ما قبل هجمات مطلع الأسبوع على منشأتين لها عن طريق السحب من مخزونات النفط.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية السيطرة على حريقين في معملين تابعين لشركة "أرامكو" في محافظة بقيق وهجرة خريص.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن الهجمات على منشأتي شركة "أرامكو" النفطيتين أمس أدت إلى توقف 50% من إنتاج الشركة.

وذكر تقرير لشركة كامكو الكويتية أنه من المتوقع أن تُظهر أسعار النفط ردة فعل حادة، لا سيما عقب الهجمات التي وقعت على اثنين من مرافق النفط التابعة لأرامكو والتي أثرت على إمدادات الخام بنحو 5.7 مليون برميل يومياً.

Advertisements

أخبار وتقارير ذات صلة

وكالة: عودة إمدادات النفط السعودية بالكامل قد تستغرق أسابيع وأمريكا تستعد للسحب من الاحتياطي

شركات البتروكيماويات تكشف عن نقص إمدادات بعض مواد اللقيم بنسب تصل إلى 50%

وزير الطاقة السعودي: الهجوم على منشأتي أرامكو تسبب في توقف 50% من إنتاج الشركة

السعودية تعلن السيطرة على حريقين بمعملين تابعين لـ"أرامكو"

وزير الطاقة السعودي: الاعتداء على معمل شيبة لم يؤثر على إنتاج النفط

عمل تخريبي يستهدف أحد مرافق أرامكو السعودية