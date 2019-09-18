شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بعودة إنتاج النفط السعودي بالكامل خلال أسبوعين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال مصدران مطلعان على عمليات إنتاج النفط السعودي، إن الإنتاج سيعود إلى المستويات العادية بأسرع مما كان متوقعا.

وقال أحد المصدرين إن المملكة تقترب من استعادة 70%، من فاقد الإنتاج البالغ 5.7 مليون برميل يوميا عقب الهجمات، بحسب وكالة رويترز.

ونقلت رويترز عن مصدر سعودي كبير قوله، إن تعافي أرامكو من الأزمة كان سريعا جدا، ويسلط الضوء على القيمة الحقيقية للشركة.

بعد تقرير رويترز الإيجابي حول عودة إنتاج السعودية أسرع مما كان متوقعا، هبط خام برنت أكثر من 3 دولارات، فيما هبط الخام الأميركي الخفيف أكثر من دولارين للبرميل.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في مؤتمر له أمس إن إنتاج النفط سيبلغ 9.89 مليون برميل يوميا في أكتوبر وإن أكبر بلد مصدر للخام في العالم سيعمل على تزويد العملاء بإمدادات نفطية كاملة في الشهر الحالي.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية يوم السبت الماضي السيطرة على حريقين في معملين تابعين لشركة "أرامكو" في محافظة بقيق وهجرة خريص.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن الهجمات على منشأتي شركة "أرامكو" النفطيتين أمس أدت إلى توقف 50% من إنتاج الشركة.

وذكر تقرير لشركة كامكو الكويتية أنه من المتوقع أن تُظهر أسعار النفط ردة فعل حادة، لا سيما عقب الهجمات التي وقعت على اثنين من مرافق النفط التابعة لأرامكو والتي أثرت على إمدادات الخام بنحو 5.7 مليون برميل يومياً.

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