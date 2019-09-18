شكرا لقرائتكم خبر عن القويز: تعديلات نظام السوق السعودية تطور آليات تعويض المتضررين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية، محمد القويز، موافقة مجلس الوزراء السعودي أمس الثلاثاء على تعديل نظام السوق المالية.

وأوضح القويز في تصريح صحفي، أن هذه التعديلات تستهدف تعزيز دور الهيئة في حماية المستثمرين، إضافة إلى مواكبة تطورات الأسواق المالية الدولية والإسهام في تطوير المؤسسات العاملة في السوق المالية، بحسب "العربية".

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وأفاد القويز أن تعديلات النظام ستدعم تطوير مؤسسات البنية الأساسية للسوق المالية وتخفيض المخاطر، إلى جانب تمكين فئات جديدة من الأوراق المالية وجذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المالية.

وأوضح أن ذلك من خلال منح الهيئة الصلاحية للترخيص لمؤسسات البنية الأساسية للسوق المالية، التي تشمل السوق المالية ومركز المقاصة ومركز الإيداع، إضافة إلى تنظيم مركز مقاصة الأوراق المالية، وتفعيل دوره في تأدية مهامه والتزاماته ضمن مؤسسات البنية الأساسية للسوق المالية.

وأشار إلى أن تعديلات النظام ستساعد على تطوير آليات تعويض المستثمرين المتضررين في السوق المالية من خلال تطوير آلية الدعوى الجماعية وصناديق تعويض المستثمرين المتضررين، وتيسير حصولهم على التعويضات المستحقة وتسريع الإجراءات المتعلقة بذلك.