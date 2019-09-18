شكرا لقرائتكم خبر عن محمد العبار يتوقع تحول منصة "نون" لـ"مساهمة عامة" قريبا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال محمد العبار مؤسس منصة التجارة الإلكترونية "نون" إن الشركة ستتحول إلى مساهمة عامة مستقبلاً لكنه لم يحدد موعداً للطرح أو مزيداً من التفاصيل عن هذه الخطة.

ولفت العبار إلى أن التجارة الإلكترونية في المنطقة تشكل حالياً 2% من إجمالي التجزئة فيما تستحوذ على معدلات تتراوح بين 18 ـ 20 في أسواق الدول الغربية والولايات المتحدة والصين، بحسب صحيفة البيان.

وذكر أنه من المتوقع أن يستحوذ قطاع التجارة الإلكترونية على حصة تصل إلى 25 ـ 30% من مبيعات قطاع التجزئة مستقبلاً.

Advertisements

ولفت إلى أن إجمالي عدد التجار والبائعين عبر المنصة 12 ألف بائع، لافتاً إلى وجود فرص للتوسع بأسواق عربية جديدة للشركة مستقبلاً.

وكانت منصة "نون.كوم" قد أطلقت في نهاية سبتمبر من العام قبل الماضي عملياتها في الإمارات والسعودية.

يشار إلى أنه تم الإعلان عن المنصة في نوفمبر 2016، بالشراكة بين مجموعة مستثمرين برئاسة محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية المدرجة بسوق دبي، بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي يملك 50% منها، وباستثمارات إجمالية تبلغ مليار دولار.

وكشفت تقارير صحيفة في مطلع أكتوبر 2017 عن توقعات باشتعال المنافسة بين منصة نون .كوم وسوق. كوم بقطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات خلال الفترة القادمة.

وفي المقابل، كانت شركة "أمازون" الأمريكية قد أعلنت في أبريل 2018 رسمياً عن استكمال عملية الاستحواذ التاريخية على عملاق التسوّق الإلكتروني في الشرق الأوسط "سوق.كوم".