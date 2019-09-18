شكرا لقرائتكم خبر عن "أرامكو" تخطر "بتروتشاينا" بتأجيل شحنات في أكتوبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نقلت وكالة رويترز عن مصادر لها أن شركة أرامكو السعودية أخطرت شركة بتروتشاينا (شركة نفط صينية هي الأكبر في العالم) أمس الثلاثاء بأن بعض الشحنات من الخام الخفيف لشهر أكتوبر المقبل ستتأجل لمدة تصل لعشرة أيام تقريباً بعد هجمات يوم السبت على منشأتي نفط في السعودية.

وأضافت الوكالة أن شركة النفط الحكومية السعودية ستظل تورد نفس أنواع الخام والكميات المطلوبة لمخصصات أكتوبر القادم.

وذكرت أن شركة التكرير الحكومية الصينية أُبلغت أيضاً بأن شحنات سبتمبر الجاري من الخام الخفيف ستُستبدل بخام أثقل دون تغيير في الكميات أو تأجيل.

وأشارت إلى أن مواعيد التحميل والكميات الخاصة "بشحنات سبتمبر الجاري وشيكة للغاية بما لا يتيح تعديلها، إذ إن أرامكو ربما ما زالت تقيم الأضرار التي لحقت بمنشأتيها.

ويعالج معمل بقيق الخام من حقول الغوار والشيبة وخريص التي تنتج الخام العربي الخفيف والخام العربي الخفيف جداً، وبتروتشاينا إحدى المصافي الحكومية في الصين التي تشتري الخام السعودي بعقود طويلة الأجل.o

والصين أكبر عميل للخام السعودي، وتستأثر بربع صادرات المملكة، والمشتري المهيمن هو شركة تشاينا بتروليوم أند كيميكال كورب (سينوبك).

وقال ياسر الرميان، رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية، اليوم إن الطرح العام الأولي المزمع لشركة النفط الوطنية العملاقة سيكون جاهزاً خلال الاثني عشر شهرا القادمة وإن المملكة ملتزمة بالإدراج.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن إنتاج النفط سيبلغ 9.89 مليون برميل يوميا في أكتوبر وإن أكبر بلد مصدر للخام في العالم سيعمل على تزويد العملاء بإمدادات نفطية كاملة في الشهر الحالي.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية السبت الماضي السيطرة على حريقين في معملين تابعين لشركة "أرامكو" في محافظة بقيق وهجرة خريص.

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وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان أمس إن الهجمات على منشأتي شركة "أرامكو" النفطيتين أدت إلى توقف 50% من إنتاج الشركة.

وذكر تقرير لشركة كامكو الكويتية أنه من المتوقع أن تُظهر أسعار النفط ردة فعل حادة، لا سيما عقب الهجمات التي وقعت على اثنين من مرافق النفط التابعة لأرامكو والتي أثرت على إمدادات الخام بنحو 5.7 مليون برميل يومياً.

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