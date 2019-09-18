شكرا لقرائتكم خبر عن "موديز" تتوقع نمو لإدارة الأصول بالإمارات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع تقرير حديث من وكالة التقييم الائتماني العالمية، "موديز"، أن ينمو قطاع إدارة الأصول في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي بإيقاع مستقر خلال العقد المقبل.

وأشار التقرير أن ذلك بفضل جهود الدولة ودول المجلس لتنويع قاعدة النمو الاقتصادي، والحد من الاعتماد على النفط، إضافة إلى القوانين والتشريعات الجديدة الرامية إلى اجتذاب الاستثمارات الخارجية.

وتحدث عن جهود استقطاب الاستثمارات والإصلاحات الجديدة، مبرزاً منها قيام سلطة دبي للخدمات المالية، السلطة المنظمة لعمل مركز دبي المالي العالمي بخفض متطلبات الرسملة للشركات المرخصة التي تدير أدوات استثمارية، بحسب صحيفة الخليج.

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حيث قامت السلطة بخفض تلك المتطلبات من 500 ألف إلى 70 ألف درهم لصناديق المستثمرين العامة، و140 ألفاً من 500 ألف لصناديق الاستثمار العامة.

ولفت إلى إقرار المشرعين في الإمارات لنظام حرية تنقل الصناديق الاستثمارية المرخصة في المناطق الحرة في الدولة، القرار الذي قالت الوكالة إن من شأنه أن يعزز وضع الدولة كمركز دولي وإقليمي للمال والأعمال.

وقدر حجم الأصول المدارة في المنطقة بنحو 260 مليار دولار في نهاية العام الماضي، مع الحصة الأكبر في السعودية 112 مليار دولار وحصة أقل للإمارات.

وأشارت الوكالة إلى أن القطاع سيواجه تحديات مع اختبار تدفقات الأصول المتنامية لقدرة القطاع على إدارة هذه الأصول، خاصة في ظل التعقيد المتزايد في طبيعة الأصول وفي المنتجات التي يقبل عليها العملاء.