قرار هام من التموين.. إعادة فتح باب التظلمات للمستبعدين من البطاقات

كتب: ضياء السقا

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إعادة فتح باب التظلمات، مرة أخرى، للمستبعدين من البطاقات التموينية، اعتبارا من الخميس 19 سبتمبر، وحتى نهاية أكتوبر المقبل.

وقالت الصفحة الرسمية للوزارة على الفيس بوك، إن وزير التموين في استجابة فورية، وتلبية لرغبة وطلبات أصحاب البطاقات التموينية قرر فتح باب التظلمات حتى نهاية أكتوبر ٢٠١٩.

وعلى الراغبين في التظلم الدخول على الموقع الإليكتروني التالي: "https://www.tamwin.com.eg"، خلال الفترة المحددة.