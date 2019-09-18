شكرا لقرائتكم خبر عن سلطة دبى الملاحية تناقش آفاق نمو القطاع البحرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكّدت "سلطة مدينة دبي الملاحية" عزمها مناقشة موضوع "العولمة والتعاون: اتجاهان رئيسيان ضمن القطاع البحري" خلال الجلسة الثالثة المقررة على هامش "أجندة دبي البحرية 2019" التي تعتبر إحدى أبرز فعاليات "أسبوع الإمارات البحري 2019" ضمن جدول أعمال الجلسة الثالثة المقررة في 22 سبتمبر الجاري .

تناقش الجلسة سبل توطيد التعاون البنّاء بين أقطاب الصناعة البحرية في المستقبل مع التركيز على رسم ملامح المرحلة القادمة من عولمة الشحن والخدمات اللوجستية وتحديد الفرص المستقبلية ضمن قطاع الشحن البحري بالنسبة للشركات الرائدة والشركات العائلية الخاصة.

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وتهدف الجلسة أيضاً إلى إيجاد حلول ناجعة لأبرز التحديات الناشئة مع استكشاف إمكانية تسارع وتيرة توحيد الجهود الدولية في المستقبل ومدى تأثيرها على القطاعات الاقتصادية الحيوية. وتشتمل القضايا الأخرى المطروحة على طاولة النقاش على معالم المرحلة التالية في عولمة الشحن والخدمات اللوجستية وتوجه الشركات التجارية نحو ملكية أصول الشحن إلى جانب استشراف مستقبل الشحن بين الشركات العامة الكبيرة والشركات الخاصة العائلية.