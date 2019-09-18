شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 18-9-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 18-9-2019، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 423 مليون جنيه ليصل إلى مستوى 738.286 مليار جنيه.

سى اى كابيتالأعلنت شركة سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، عن اعتماد مجلس الإدارة تقرير المستشار المالى المستقل للقيمة العادلة لأسهم شركة تعليم، وبلغت قيمتها 2.7 مليار جنيه باستخدام المتوسط المرجح بالأوزان لطريقتى التدفقات النقدية المخصومة ومضاعفات السوق، كما أعلنت عن انتهاء المفاوضات للاستحواذ على حصة شركة Sphinx B.V المالكة لأسهم رأسمال "تعليم"، وفى انتظار إتمام تنفيذ الصفقة. سى اى كابيتالأعلنت شركة سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، عن اعتماد مجلس الإدارة تقرير المستشار المالى المستقل للقيمة العادلة لأسهم شركة تعليم، وبلغت قيمتها 2.7 مليار جنيه باستخدام المتوسط المرجح بالأوزان لطريقتى التدفقات النقدية المخصومة ومضاعفات السوق، كما أعلنت عن انتهاء المفاوضات للاستحواذ على حصة شركة Sphinx B.V المالكة لأسهم رأسمال "تعليم"، وفى انتظار إتمام تنفيذ الصفقة.

وبحسب الدراسة، التى أعدتها شركة فينكورب للاستشارات المالية، فأن شركة تعليم لخدمات الإدارة تمتلك 100% من حقوق الاقتصادية فى جامعة نهضة فى محافظة بنى سويف، إحدى الجامعات الخاصة والبالغ عددها 26 جامعة وهى أول وأكبر جامعة فى صعيد مصر، وبعدد طلاب 5270 طالباً.

ويتوزع هيكل ملكية شركة تعليم على Sphinx B.V بنسبة 99.88%، وآخرون بنسبة 0.12%.

البورصة تخسر 423 مليون جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 423 مليون جنيه ليصل إلى مستوى 738.286 مليار جنيه. البورصة تخسر 423 مليون جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 423 مليون جنيه ليصل إلى مستوى 738.286 مليار جنيه.

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وبلغ حجم التداول على الأسهم 138.4 مليون ورقة مالية بقيمة 613 مليون جنيه، عبر تنفيذ 19 ألف عملية لعدد 170 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 62.4% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 31.85%، والعرب على 5.75% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 48.95% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 51.04%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 55.3 مليون جنيه، 7.2 مليون جنيه، 6.1 مليون جنيه، 21 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 18.2 مليون جنيه، 71.4 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 14745 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 2092 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 17804 نقطة، نزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 5452 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 540 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 1440 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.27% ليغلق عند عند مستوى 458 نقطة.

وارتفعت أسهم 32 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 96 شركة، ولم تتغير مستويات 42 شركة.