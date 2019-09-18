شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 18- 9-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 18-9-2019.

إيقاف تداول 14 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 14 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء. إيقاف تداول 14 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 14 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى المصرية للمشروعات السياحية العالمية، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، اودن للاستثمارات المالية، رواد السياحة، المجموعة المصرية العقارية، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، ايديتا للصناعات الغذائية، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، أسمنت بورتلاند طرة المصرية، المصرية لصناعة النشا والجلوكوز، الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى-نيوداب.





البورصة تخسر 423 مليون جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 423 مليون جنيه ليصل إلى مستوى 738.286 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 138.4 مليون ورقة مالية بقيمة 613 مليون جنيه، عبر تنفيذ 19 ألف عملية لعدد 170 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 62.4% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 31.85%، والعرب على 5.75% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 48.95% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 51.04%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 55.3 مليون جنيه، 7.2 مليون جنيه، 6.1 مليون جنيه، 21 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 18.2 مليون جنيه، 71.4 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 14745 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 2092 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 17804 نقطة، نزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 5452 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 540 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 1440 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.27% ليغلق عند عند مستوى 458 نقطة.

وارتفعت أسهم 32 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 96 شركة، ولم تتغير مستويات 42 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- المصرية للمشروعات السياحية العالمية بسعر إغلاق 13.920 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 16.10%

- ايديتا للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 16.760 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.48%

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- المصرية لصناعة النشا والجلوكوز بسعر إغلاق 14.120 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.17%

- أسمنت بورتلاند طرة المصرية بسعر إغلاق 7.600 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.70%

- شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى-نيوداب بسعر إغلاق 6 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.45%



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- الإسكندرية لأسمنت بورتلاند بسعر إغلاق 3.830 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.88%

- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 39.490 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.33%

- حق الاكتتاب لشركة أودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 0.505 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.96%

- رواد السياحة بسعر إغلاق 9.130 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.68%

- مصر الوطنية للصلب-عتاقة بسعر إغلاق 0.921 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.64%