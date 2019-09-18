تفاقم خسائر الخطوط القطرية إلى 639 مليون دولار في السنة المالية المنتهية 2019

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

اعترفت شركة الخطوط الجوية القطرية، الأربعاء، بأن خسائرها تفاقمت إلى 639 مليون دولار في السنة المالية الماضية المنتهية في مارس 2019.

وكانت خسائر الخطوط الجوية القطرية سجلت 69 مليون دولار في السنة المالية المنتهية في 2018.

وقالت الشركة في بيان، الأربعاء، إن السنة المالية الماضية تضمنت فقدان الطرق الناضجة، وارتفاع تكاليف الوقود وتقلبات العملات الأجنبية.