في 10 أيام فقط.. الذهب يراجع 15 جنيها في الأسواق المصرية

كتب: ضياء السقا
واصلت أسعار الذهب تراجعها في الأسواق المصرية، الأربعاء 18 سبتمبر، بعدما انخفضت 15 جنيها في 10 أيام.
وحققت أسعار المعدن النفيس في مصر، في بداية سبتمبر قفزة تاريخية حيث سجل عيار 21، 712 جنيهات، كأعلى سعر للمعدن النفيس في التاريخ.
وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.
وسجلت أسعار الذهب فى مصر الأربعاء، تراجعا بقيمة 3 جنيهات، ليسجل الذهب عيار 21، 682 جنيها للجرام.
وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية الأربعاء كالتالي:
عيار 18 بـ 582 جنيهات للجرام
عيار 21 بـ 682 جنيهات للجرام
عيار 24 بـ 783 جنيها للجرام
سعر الجنيه الذهب 5456 جنيه
ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.
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