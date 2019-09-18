شكرا لقرائتكم خبر عن المركزى الكويتى يبقى سعر الخصم بدون تغيير عند 3.0 % والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البنك المركزي الكويتي اليوم الأربعاء إنه قرر الإبقاء على سعر الخصم بدون تغيير عند 3 %. وجاء قرار المركزي الكويتي عقب خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

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