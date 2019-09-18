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شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتياطي الاتحادي يخفض معدل الفائدة للمرة الثانية منذ عام 2008 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خفض الاحتياطي الاتحادي معدل الفائدة اليوم بمقدار 25 نقطة أساس إلى النطاق بين 1.75% و2.00% ليكون ثاني قرار بخفضها منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وانقسم اعضاء البنك المركزي بشأن مزيد من الخفض في معدل الفائدة لكن غالبيتهم يرون أنه لا داعي لخفضها لمرة ثالثة هذا العام.
وفي نفس الوقت، توقع البنك المركزي عدم خفض الفائدة في العام القادم، وخفضها مرة واحدة في كل من عامي 2021 و2022.
ويرى مسؤولو الاحتياطي الاتحادي أن خفض الفائدة لمرتين متتاليتين هذا العام بمثابة حائط صد في مواجهة إشارات تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي نتيجة تداعيات الحرب التجارية مع الصين.
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