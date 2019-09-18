شكرا لقرائتكم خبر عن الإثريوم تواصل الارتفاع محققة مكاسب بنسبة 7% خلال 3 أيام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الإثريوم خلال تعاملات اليوم بالتزامن مع مكاسب عدد من العملات الرقمية وسط إشارات من المحلليين بأن هناك ما يشبه الموسم الذي يزيد فيه الطلب على عملات بديلة بدلا من "بتكوين".



وتسائل محللون في تقرير نشره موقع "كوين ديسك" عن هناك عدد من العملات الرقمية البديلة على رأسها "الإثريوم" و"الريبل" مما يدفعها نحو الانتعاش دون النظر إلى أداء "بتكوين" سواء كان سلبيا أو إيجابياً.

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وقفزت الإثريوم اعلى حاجز 200 دولار مسجلة مكاسب بأكثر من 7% خلال ثلاثة أيام حيث اخترقت التداول أعلى المقاومة القوية عند 180 دولارا بعد ارتفاعها بنسبة 4% يوم الجمعة الماضي.



ومن بين العوامل أيضا التي عززت الطلب على الإثيريوم التعليقات الإيجابية التي أطلقها مؤسسها "فيتاليك بوترين" في عطلة الأسبوع الماضي حيث أكد على أن الانتعاش القوي للإثريوم مؤخراً يرجع إلى أدائها وقيمتها السوقية المتزايدة في مقابل عملات مثل "بتكوين".



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت الإثريوم بحلول الساعة 17:41 بتوقيت جرينتش على منصة "كوين تليجراف" بنسبة 1.6% إلى 214 دولارا، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 217.8 دولار وأقل سعر عند 207.2 دولار، فيما بلغت قيمتها السوقية 23 مليار دولار.