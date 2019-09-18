شكرا لقرائتكم خبر عن "برنت" يهبط أدنى 64 دولاراً بعد اررتفاع غير متوقع في المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم وأببقت على خسائرها في أعقاب صدور بيانات المخزونات الأمريكية التي سجلت زيادة غير متوقعة للمرة الأولى في خمسة أسابيع.



وأعلنت إدارة معلومات الطاقة ارتفاع مخزونات النفط بحوالي 1.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقعت الأسواق انخفاضا بمليوني برميل.



يأتي ذلك بعد بيانات غير رسمية أظهرها معهد البترول الأمريكي أمس والتي كشفت عن ارتفاع قدره 592 ألف برميل في مخزونات الخام خلال الأسبوع الماضي.

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وقال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إنه أمر وزير الخزانة "ستيفن منوتشن" بفرض عقوبات جديدة ضد إيران بسبب تورطها في الهجمات الإرهابية على السعودية.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض "ويست تكساس" بحلول الساعة 16:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.7% إلى 58.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 59.4 دولار وأقل سعر عند 58.02 دولار.



وتراجع "برنت" بنسبة 1.4% إلى 63.6 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 64.9 دولار وأقل سعر عند 63.4 دولار.