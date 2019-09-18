شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي ينخفض رغم صدور بيانات اقتصادية أفضل من التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الكندي خلال تعاملات اليوم أمام نظيره الأمريكي رغم صدور بيانات اقتصادية اعلى من التوقعات، وذلك وسط ترقب عن كثب لقرار الاحتياطي الاتحادي.



وكشفت بيانات حكومية عن انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% خلال الشهر الماضي، بينما توقع محللون انخفاض المؤشر بنسبنة 0.2%.



يأتي ذلك في ظل انتظار الأسواق لقرار البنك المركزي الأمريكي بشأن الفائدة وسط توقعات بخفضها ربع نقطة إلى 2.00%.

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وسوف يدلي رئيس الاحتياطي الاتحادي بتصريحات هامة حول السياسة النقدية للبنك في مؤتمر صحفي تعقيبا على قرار الفائدة.



من ناحية أخرى، أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأنه أمر وزير الخزانة "ستيفن منوتشن" بتشديد العقوبات ضد إيران على خلفية تورطها في الهجمات الإرهابية ضد السعودية.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الكندي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 16:09 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 0.7531، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7557 وأقل سعر عند 0.7523.