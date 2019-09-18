شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية للمرة الأولى في خمسة أسابيع والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت إدارة معلومات الطاقة اليوم ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بحوالي 1.1 مليون برميل إلى 417.1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاضها بمليوني برميل، وهي أول زيادة في خمسة أسابيع.
وكشفت البيانات أيضا عن ارتفاع مخزون البنزين بـ800 ألف برميل إلى 229.7 مليون برمييل، في حين زاد مخزون المقطرات بحوالي 400 ألف برميل إلى 136.7 مليون برميل.
يأتي ذلك بعد بيانات غير رسمية أعلنها معهد البترول الأمريكي أمس والتي اظهرت ارتفاعا بحوالي 592 ألف برميل في الأسبوع الماضي.
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