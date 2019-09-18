شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الأسهم الأمريكية مع تركيز الأسواق على قرار البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم مع ترقب واسع النطاق في الأسواق العالمية لقرار الاحتياطي الاتحادي بالإضافة إلى تصريحات رئيسه "جيروم باول".



وسوف يكشف البنك المركزي الأمريكي عن قراره اليوم حول الفائدة، وتشير التوقعات إلى خفضها ربع نقطة إلى 2.00% ليكون ثاني خفض لها منذ عام 2008.

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يتزامن هذا الاجتماع مع إجراءات يتخذها الاحتياطي الاتحادي لزيادة السيولة في القطاع المصرفي الأمريكي حيث قرر تنفيذ عمليات "ريبو" (الاقتراض قصير المدى)، وهي أول مرة ينفذ مثل هذه الخطوة منذ عدة سنوات، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال".



وعقب القرار، تتجه الأنظار بعد ذلك نحو المؤتمر الصحفي لرئيس البنك "جيروم باول" للتعقيب على السياسة النقدية وأحدث العوامل الاقتصادية المحلية والدولية.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض "داو جونز" بحلول الساعة 15:08 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% (ما يعادل سبعين نقطة) إلى 27041 نقطة، وتراجع "ناسداك" بنسبة 0.3% (ما يعادل 59 نقطة) إلى 8158 نقطة، في حين تراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل ثماني نقاط) إلى 2997 نقطة.