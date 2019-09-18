شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذرة بعد تصريحات "ترامب" بشأن الصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذرة خلال تعاملات اليوم في اعقاب تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الإيجابية بشأن الصين ووسط ترقب لقرار الاحتياطي الاتحادي.



وأفاد الرئيس "ترامب" بأنه من الممكن التوصل إلى اتفاق تجاري قريبا مع الجانب الصيني مشيراً إلى أن هذا الاتفاق ربما يكون قبل انتخابات الرئاسة عام 2020 وربما بعدها بيوم واحد.



وأكد "ترامب" على أن الصين عرضت شراء كميات كبيرة من المنتجات الزراعية الأمريكية كالذرة والصويا كبادرة لحسن النوايا.

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من ناحية أخرى، سوف يعلن الاحتياطي الاتحادي عن قراره بخصوص معدل الفائدة في وقت لاحق اليوم، وهو قرار يؤثر بشكل كبير على تحركات أسواق الأسهم والسلع والسندات.



وارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:37 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 98.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.5 نقطة وأقل مستوى عند 98.1 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار الذرة بحلول الساعة 14:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 368.7 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 370 دولار وأقل سعر عند 365.7 دولار.