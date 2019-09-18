شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يستأنف مكاسبه قبيل قرارات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا بالأمس ، يأتي هذا الارتفاع مع تحسن إقبال المستثمرين على الأصول ذات العائد المرتفع ،هذا ويترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي فى ختام اجتماعه الدوري للسياسة النقدية.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.3 % إلى مستوى 98.50 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 98.21 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 98.19 نقطة.

فقد المؤشر يوم الثلاثاء نسبة 0.45% ، ضمن عمليات التقاط الأنفاس ، بعدما حقق فى اليوم السابق ارتفاعا بنسبة 0.8% ،بفضل شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل.

تحسنت شهية المخاطرة بأسواق المال العالمية،الأمر الذي انعكس بصعود معظم أسواق الأسهم ، عقب صعود أسعار النفط مرة أخرى ،بالإضافة إلى انحسار مخاوف تفاقم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

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يختتم مجلس الاحتياطي الاتحادي "المركزي الأمريكي" فى وقت لاحق اليوم اجتماع مناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد الأكبر فى العالم ،وسط الاحتمالات كاملة لخفض تكاليف الاقتراض فى الولايات المتحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 2.00%.

يعد هذا الخفض المحتمل هو الثاني فى معدلات الفائدة الأمريكية خلال العام الجاري ،والثاني على التوالي بعد الخفض لأول مرة منذ عام 2008 خلال اجتماع المركزي الأمريكي أواخر تموز/يوليو الماضي ، وهدف صانعي السياسة النقدية بالاحتياطي الاتحادي حاليا حماية الاقتصاد الأمريكي من المخاطر العالمية والمحلية المتزايدة.

يصدر قرار الفائدة الأمريكية وبيان السياسة النقدية وبيان التوقعات الاقتصادية بحلول الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش ، ويتحدث " جيروم باول" رئيس الاحتياطي الاتحادي بحلول الساعة 18:30 جرينتش.

وما ينتظره المستثمرين فى الوقت الحالي أدلة قوية حول احتمالات استمرار المركزي الأمريكي فى تخفيف السياسة النقدية وإجراء خفض ثالث فى معدلات الفائدة قبل نهاية هذا العام.