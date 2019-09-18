شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفضة تتراجع قبيل نتائج اجتماع البنك الفيدرالي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء للمرة الأولى خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات التقاط الأنفاس ،وتحت ضغط صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، قبيل صدور نتائج اجتماع السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الاتحادي.

تراجعت أسعار الفضة بأكثر من 0.8% حتى الساعة 11:44 بتوقيت جرينتش إلى مستوي 17.83$ للأوقية ، من مستوي الافتتاح عند 17.98$ ، وسجلت الأعلى عند 18.03$ ، والأدنى عند 17.79$.

على صعيد تعاملات الأمس ،حقق المعدن الأبيض "الفضة" ارتفاعا بنسبة 0.9% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع، وبدعم تراجع الدولار الأمريكي.

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ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بأكثر من 0.2% ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا بالأمس ، عاكسا صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية ، الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الفضة والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي صعود مستويات العملة الأمريكية ، قبيل صدور نتائج اجتماع السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الاتحادي ،والتي من المتوقع على نطاق واسع خفض معدلات الفائدة الأمريكية للمرة الثانية خلال هذا العام ، بهدف الاستمرار فى حماية الاقتصاد الأمريكي.

يصدر قرار الفائدة الأمريكية وبيان السياسة النقدية وبيان التوقعات الاقتصادية بحلول الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش ، ويتحدث " جيروم باول" رئيس البنك الفيدرالي الاتحادي بحلول الساعة 18:30 جرينتش.