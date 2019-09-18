شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع للمرة الأولى فى 3 جلسات قبل قرار خفض الفائدة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء بصدد تحقيق أول مكسب خلال الثلاث جلسات الأخيرة، قبل قرار متوقع من البنك الفيدرالي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة الأمريكية للمرة الثانية خلال هذا العام ، ضمن خطة نقدية لحماية الاقتصاد الأكبر فى العالم من المخاطر العالمية والمحلية.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بحوالي 0.2% حتى الساعة 10:07 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.1% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بفعل التوترات الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء فى طريق صوب تحقيق أول مكسب خلال الثلاث جلسات الأخيرة ، مع وجود معظم البورصات و القطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

تصدر قطاع الطاقة قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا مع ارتفاع بنسبة 0.5% ، بفضل القفزة التي تحققت فى أسعار النفط العالمية ،عقب تعطل إمدادات النفط السعودي بسبب هجمات تخريبية.

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تركيز المستثمرين منصب حاليا تجاه البنك الفيدرالي الاتحادي ، حيث يختتم صانعي السياسة النقدية الأمريكية فى وقت لاحق اليوم اجتماعهم الدوري الذي استمر على مدار يومين.

حيث تشير معظم التوقعات إلى خفض معدل الاقتراض فى الولايات المتحدة بمقدار بع نقطة مئوية إلى نطاق 2.0% ، فى ثاني خفض فى معدلات الفائدة الأمريكية خلال هذا العام ،وفى ثاني اجتماع على التوالي ، بعد خفضها الاجتماع السابق للمرة الأولى منذ عام 2008.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.1% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنحو 0.3% ، فى أول مكسب خلال الثلاث جلسات الأخيرة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنحو 0.2% ، وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.2% ، فى ألمانيا زاد مؤشر داكس بأكثر من 0.1 % ، وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نحو 0.1%.