شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الذهب ترقبا لقرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء ضمن نطاق محدود من التعاملات، مع عزوف المستثمرين عن بناء مراكز جديدة،ترقبا لصدور قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي فى ختام اجتماعه الدوري للسياسة النقدية ،وسط توقعات كاملة لخفض معدلات الفائدة الأمريكية للمرة الثانية خلال هذا العام.

تتداول أسعار الذهب بحلول الساعة 10:35 بتوقيت جرينتش حول مستوي 1,501.55 $ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,501.28 $ ، وسجلت أعلى مستوي 1,503.60 $ ، وأدنى مستوي 1,500.44$ .

حقق المعدن الثمين"الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.2% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بدعم تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

يختتم مجلس الاحتياطي الاتحادي "المركزي الأمريكي" فى وقت لاحق اليوم اجتماع مناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد الأكبر فى العالم ،وسط الاحتمالات كاملة لخفض تكاليف الاقتراض فى الولايات المتحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 2.00%.

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يعد هذا الخفض المحتمل هو الثاني فى معدلات الفائدة الأمريكية خلال العام الجاري ،والثاني على التوالي بعد الخفض لأول مرة منذ عام 2008 خلال اجتماع المركزي الأمريكي أواخر تموز/يوليو الماضي ، وهدف صانعي السياسة النقدية بالاحتياطي الاتحادي حاليا حماية الاقتصاد الأمريكي من المخاطر العالمية والمحلية المتزايدة.

يصدر قرار الفائدة الأمريكية وبيان السياسة النقدية بحلول الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش ، ويتحدث " جيروم باول" رئيس الاحتياطي الاتحادي بحلول الساعة 18:30 جرينتش.

وما ينتظره المستثمرين فى الوقت الحالي أدلة قوية حول احتمالات استمرار المركزي الأمريكي فى تخفيف السياسة النقدية وإجراء خفض ثالث فى معدلات الفائدة قبل نهاية هذا العام.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بنحو 5.86 طن متري ليرتفع الإجمالي إلى 880.37 طن متري.