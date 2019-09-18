شكرا لقرائتكم خبر عن النفط تحت الضغط بعد إعلان السعودية استعادة الطاقة الإنتاجية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، بعد إعلان المملكة العربية السعودية حسب تصريحات وزير الطاقة استعادة قدرتها الكاملة لإنتاج النفط بحلول أواخر الشهر الجاري ،ويضغط على الأسعار أيضا ارتفاع مخزونات الخام على خلاف التوقعات فى الولايات المتحدة ، على حسب بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي.

تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 58.68$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 58.83$، وسجل أعلى مستوي عند 59.41$ ،وانخفض خام برنت إلى مستوي 63.96$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 64.24$ ، وسجل أعلى مستوي عند 64.98$.

فقد الخام الأمريكي عند تسوية الأسعار بالأمس نسبة 4.9% ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 5.7%، مع تسارع عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى أربعة أشهر ، وتحت ضغط تصريحات وزير الطاقة السعودي.

قال الأمير عبد العزيز بن سلمان يوم الثلاثاء أن بلاده ستواصل إمداد العملاء بكميات كاملة من الخام هذا الشهر من خلال السحب من المخزون ،وأن الإنتاج سيعود إلى معدلاته الطبيعية بحلول نهاية الشهر الجاري.

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وأضاف وزير الطاقة السعودي إن متوسط إنتاج النفط فى أيلول/سبتمبر وتشرين الأول /أكتوبر سيكون 9.89 مليون برميل يوميا.

وقالت شركات أرامكو "أكبر شركة نفط فى العالم" إنها استعادة نحو 41% من طاقتها الإنتاجية فى مجمع رئيسي فى منطقة بقيق وخريص ،بعد أيام من تعرضها لهجوم جوي دمر المعدات الحيوية ،وسبب هزة عنيفة فى أسواق الطاقة العالمية.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس زيادة المخزونات التجارية فى البلاد بنحو 0.592 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 13 أيلول/سبتمبر، فى ثاني زيادة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،على خلاف توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 2.5 مليون برميل.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 2.1 مليون برميل ، فى خامس انخفاض أسبوعي على التوالي.