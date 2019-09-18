شكرا لقرائتكم خبر عن تباطؤ أسعار المستهلكين فى بريطانيا يتجاوز التوقعات فى أغسطس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين السنوي لشهر آب/أغسطس مرتفعا بنسبة 1.7% ، أقل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 1.8%، أسوأ من القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 2.1%.

كما صدر مؤشر أسعار المستهلكين السنوي باستثناء الطاقة و الغذاء مرتفعا بنسبة 1.5% ، أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 1.8%، أسوأ من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 1.9% ،هذا البيان سلبي للجنيه الإسترليني.