شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يرتفع للمرة الأولى فى 6 أيام لكن الطلب لا يزال ضعيفا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الأربعاء للمرة الأولى خلال الستة أيام الأخيرة ، لكنها لا تزال ضمن نطاق ضعيف يسيطر على تعاملات أكبر عملة مشفرة فى العالم ، يعكس ضعف مستويات الطلب الاستثماري ، مع تركيز المستثمرين على شراء عملات رقمية رئيسية أخرى الايثريوم والربيل ،والتي تحقق حاليا قفزات سعرية أعلى خلال عدة أسابيع.

فى بورصة "بتستامب" ارتفعت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 81$ بما يعادل نسبة 0.8% إلى 10,263$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 10,182$ ،وسجلت أدنى مستوى عند 10,178$.

فقدت أسعار البتكوين بالأمس نسبة 0.7% ، فى خامس خسارة يومية على التوالي ، ضمن أطول سلسلة خسائر يومية منذ كانون الثاني/يناير الماضي.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الأربعاء بأكثر من 2 مليار$ إلى إجمالي 272 مليار$ ،مع صعود قوي لعملات الايثريوم والربيل ،وارتفاع هامشي لعملة البتكوين.

حيث لا تزال تعاملات أكبر عملة مشفرة فى العالم "البتكوين" ضمن نطاق محدود وضعيف من التذبذب السعري ، يعكس مستويات الطلب الهاشة فى ظل ندرة المحفزات التي تدعم ارتفاع السيولة وتجذب المستثمرين.

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ويبدو واضحا الآن أيضا تراجع مستويات الطلب الاستثماري على البتكوين لصالح عملات مشفرة رئيسية أخرى خاصة الايثريوم والربيل ، وهو ما ينعكس على انخفاض نسبة هيمنة البتكوين على تعاملات سوق التشفير إلى 67.5% ،والذي يعد أدنى مستوى منذ أوائل آب/أغسطس الماضي.

وسجلت أسعار الايثريوم والربيل يوم الأربعاء أعلى مستوى فى ستة أسابيع ، بفضل الأخبار الإيجابية عن تطوير تلك الشبكات الرقمية ،وزيادة الثقة فى إمكانياتها ،وارتفاع المعاملات اليومية عليها.

وعملة الايثريوم والربيل تحتل الترتيب الثاني والثالث على التوالي من حيث أكبر العملات المشفرة قيمة سوقية فى العالم ،وارتفعت تلك القيمة بصورة ملحوظة منذ مطلع تعاملات هذا الأسبوع.

من ناحية أخرى ،أعلنت Binance.US فرع الولايات المتحدة لأكبر بورصة رقمية فى العالم Binance ، أن فتح تسجيل الحسابات الجديدة المقرر عقده اليوم الأربعاء لن يشمل نيويورك وواشنطن وفلوريدا و10 ولايات أخرى.

وأعاذت الشركة هذا الأمر بترتيبات إجرائية فقط مع بداية التسجيل فى الولايات المتحدة ، وسوف يتم فتح التسجيل لتلك الولايات فى قادم الأيام ، هذا وأشارت الشركة لعدم وجود رسوم تداول حتى بداية تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.