شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يتراجع هامشيا قبيل بيانات التضخم الرئيسية فى بريطانيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني هامشيا بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل الدولار الأمريكي ، متخليا بشكل مؤقت عن أعلى مستوى فى شهرين المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ،مع نشاط نسبي لعمليات التصحيح وجني الأرباح، يأتي هذا قبيل صدور بيانات التضخم الرئيسية فى بريطانيا خلال آب/أغسطس ، والتي توفر أدلة قوية حول احتمالات خفض معدلات الفائدة البريطانية خلال هذا العام.

تراجع الجنيه مقابل الدولار بحوالي 0.15% إلى 1.2480$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2498$ ،وسجل أعلى مستوى عند 1.2506$.

أنهي الجنيه تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.6% مقابل الدولار ، فى ثالث مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة ، مسجلا أعلى مستوى فى شهرين عند 1.2527$ ، فى ظل تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

تراجع مستويات الدولار الأمريكي ،يأتي فى ظل الاحتمالات الكاملة لقيام مجلس الاحتياطي الاتحادي فى وقت لاحق اليوم ،بالإعلان عن خفض معدلات الفائدة الأمريكية للمرة الثانية خلال هذا العام.

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وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،حقق الجنيه الإسترليني ارتفاعا بنسبة 1.7% مقابل الدولار الأمريكي ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ أواخر نيسان/أبريل الماضي ، فى ظل انحسار مخاوف انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي "بريكست" بدون اتفاق.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة عن مستويات التضخم الرئيسية فى بريطانيا خلال آب/أغسطس، ضعف البيانات يعزز احتمالات قيام المركزي البريطاني بخفض معدلات الفائدة خلال هذا العام ،وبالتالي التسبب فى ضغط سلبي على سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل سلة من العملات العالمية.

يصدر بحلول الساعة 08:30 جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين السنوي المتوقع ارتفاعا بنسبة 1.8% خلال آب/أغسطس من ارتفاع بنسبة 2.1% فى تموز/يوليو ،وباستثناء أسعار الغذاء والوقود المتوقع ارتفاعا بنسبة 1.8% من ارتفاع بنسبة 1.9% الشهر السابق.

ويصدر مؤشر أسعار المنتجين السنوي للمدخلات المتوقع انخفاضا بنسبة 0.4% خلال آب/أغسطس من ارتفاع بنسبة 0.9% فى تموز/يوليو ،وأسعار المنتجين للمخرجات المتوقع ارتفاعا بنسبة 0.1% من ارتفاع بنسبة 0.3% بالقراءة السابقة.