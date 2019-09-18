شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار بالقرب من الأعلى له في سبعة أسابيع أمام الين في ظلال ارتداده من الأدنى له في ثلاثة أعوام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة عشرة في ثمانية عشرة جلسة من الأدنى له منذ التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر 2016 موضحاً استقراره بالقرب من الأعلى له منذ مطلع آب/أغسطس، حينما اختبر الأعلى له منذ أواخر أيار/مايو أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:27 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.06% إلى مستويات 108.19 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 108.12، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في سبعة أسابيع عند 108.37، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 108.02.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت تقلص العجز إلى ما قيمته 136 مليار ين مقابل 251 مليار ين في تموز/يوليو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع العجز إلى 365 مليار ين، بينما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته اتساع العجز إلى ما قيمته 131 مليار ين مقابل 127 مليار ين في تموز/يوليو، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع العجز إلي 148 مليار ين.

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على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة كل من مؤشر المنازل المبدوء إنشائها وتصريح البناء لشهر آب/أغسطس، والمتوقع أن نشهد انخفاض تصاريح البناء 1.3% لنحو 1.31 مليون تصريح مقابل ارتفاع 8.4% عند 1.32 مليون في تموز/يوليو، بينما قد تظهر المنازل المبدوء إنشائها ارتفاعاً 5.0% لنحو 1.25 مليون منزل مقابل تراجع 4.0% عند 1.19 مليون منزل.

ويأتي ذلك بالتزامن مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي يعقد في واشنطون والذي المتوقع يتم من خلاله خفض الفائدة على أموال الفيدرالية بواقع 25 نقطة أساس للاجتماع الثاني على التوالي إلى ما بين 1.75% و2.00% ومن المرتقب أن يتم عقب انقضائه الكشف عن توقعات أعضاء اللجنة لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

وصولاً إلى المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب نصف ساعة من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للتعقيب على قرارات صانعي السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يشهد خلال الآونة الأخيرة انتقادات موسعة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يطالب الاحتياطي الفيدرالي ومحافظه باول بخفض أسعار الفائدة "للصفر أو أقل".