شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع اللايتكوين بأكثر من 2% للجلسة الثالثة على التوالي في ظلال ارتدادها من الأدنى لها في خمسة أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت اللايتكوين بما يفوق الاثنان بالمائة أو بأكثر من 1.8$ اليوم الأربعاء لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية عشرة في أحدى وعشرين جلسة من الأدنى لها منذ الثاني من نيسان/أبريل بعد أن محت في مطلع الأسبوع خسائر الأسبوع الماضي الذي استأنفت خلاله خسائرها الأسبوعية الخامسة في ستة أسابيع، وذلك ضمن عمليات تصحيحية للخسائر التي تكبدتها مؤخراً في أعقاب خفض مكافأة التعدين عليها في الخامس من آب/أغسطس بنحو النصف من 25 لايتكوين أي 2,500$ للكتلة الواحدة إلى 12.5 لايتكوين أي 1,200$ للكتلة الواحدة.

وفي تمام الساعة 05:45 صياحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 2.48% إلى مستويات 76.00$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 74.28$ والتي تعد أدنى مستوى لها خلال تداولات جلسة اليوم، بينما حققت الأعلى لها عند 76.14$، وتبلغ حالياً القيمة السوقية لخامس أكبر عملة رقمية مشفرة من حيث القيمة نحو 4.80$ مليار.

هذا وتحقق اللايتكوين حالياً مكاسب أسبوعية بأكثر من 8% في ظلال ارتدادها من الأدنى لها في خمسة أشهر ضمن عمليات تصحيحية عقب خفض مكافأة التعدين عليها الشهر السابق، كما تحقق مكاسب شهرية بنحو 18% ضمن عمليات تصحيحية بعد أن تكبدت في آب/أغسطس خسائر بقرابة 35% موضحة أسوء أداء شهري لها منذ تشرين الثاني/نوفمبر وثاني خسائر شهرية لها على التوالي مع توسع العمليات التصحيحية التي شهدها عقب اختبارها في 22 من حزيران/يونيو الأعلى لها منذ 15 من أيار/مايو 2018 عند 146$.

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ونود الإشارة، لكون خفض حافز التعدين على العملة الرقمية المشفرة الليتكوين يجعل الذين يقومون بتعدين العملة المشفرة لا يجدون الأمر مربحاً كما كان في السابق وأن تكلفة تشغيل منصة التعدين أكثر كلفة عليهم، مما يحد خلال الآونة الأخيرة من الاهتمام بها في ذلك النطاق، مع العلم أن خفض الحافز يعكس أيضا أن المعروض سيقل ما قد يدعم أسعارها لاحقاً.

ويذكر أن مبتكر العملة الرقمية المشفرة اللايتكوين تشارلي لي غرد عبر حسابه الرسمي على توتير عقب خفض مكافأة التعدين على العملة المشفرة "كان خفض الحافز على اللايتكوين ناجحاً! والسعر فقط لامس 100$!"، موضحاً أن "كتلة 168,000 أنتجت 12.5 لايتكوين في مكافئات الكتلة" ومضيفاً "دعونا نفعل ذلك مرة أخرى في آب/أغسطس من عام 2023!".

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الجمعة الماضية إعلان وزارة المالية الفرنسية في بيان لها عن اتفاق كل من باريس وبرلين على حظر العملة الرقمية المشفرة الليبرا عند إصدارها والتي تنوي شركة فيسبوك الأمريكية طرحها العام المقبل، مع الإفادة بأن قرار أكبر اقتصاديات منطقة اليورو بحظر الليبيرا ضمن مخاوف كل من فرنسا وألمانيا على المؤسسات المالية والنقدية في أكبر اقتصاديان في أوروبا.

ويذكر أن وزير المالية الفرنسي برونو لومير نوه الخميس الماضي لكون الليبرا لا يمكنها العمل في أوروبا مع الظروف الحالية والتي تتمثل في المخاطر المالية التنظيمية ومخاطر السيادة بالإضافة لاحتمالية إساءة استخدام هيمنة السوق، موضحاً أن تلك العملة الرقمية المشفرة تعرض سيادة الحكومات للخطر، وبالتالي لا يمكن منح تصريح بتطويرها على الأراضي الأوروبية.