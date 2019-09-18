شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الفضة لأول مرة في ثلاثة جلسات مع ارتفاع مؤشر الدولار والأنظار على اجتماع الفيدرالي وحديث باول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة السادسة في أحدى عشرة جلسات من الأعلى لها منذ 30 من أيلول/سبتمبر 2016 وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي. أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح والمؤتمر الصحفي المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

في تمام الساعة 05:33 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم كانون الأول/ديسمبر 0.50% لتتداول حالياً عند 18.01$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 18.10$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 18.14$ للأونصة، وذلك وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.10% إلى 98.30 مقارنة بالافتتاحية عند 98.21.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة كل من مؤشر المنازل المبدوء إنشائها وتصريح البناء لشهر آب/أغسطس، والمتوقع أن نشهد انخفاض تصاريح البناء 1.3% لنحو 1.31 مليون تصريح مقابل ارتفاع 8.4% عند 1.32 مليون في تموز/يوليو، بينما قد تظهر المنازل المبدوء إنشائها ارتفاعاً 5.0% لنحو 1.25 مليون منزل مقابل تراجع 4.0% عند 1.19 مليون منزل.

ويأتي ذلك بالتزامن مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي يعقد في واشنطون والذي المتوقع يتم من خلاله خفض الفائدة على أموال الفيدرالية بواقع 25 نقطة أساس للاجتماع الثاني على التوالي إلى ما بين 1.75% و2.00% ومن المرتقب أن يتم عقب انقضائه الكشف عن توقعات أعضاء اللجنة لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

وصولاً إلى المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب نصف ساعة من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للتعقيب على قرارات صانعي السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يشهد خلال الآونة الأخيرة انتقادات موسعة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يطالب الاحتياطي الفيدرالي ومحافظه باول بخفض أسعار الفائدة "للصفر أو أقل".

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بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق غداً إلى فعليات اجتماع بنك اليابان والمؤتمر الصحفي المرتقب لمحافظ البنك المركزي الياباني هاروهيكو كورودا في طوكيو، وسط التوقعات بأنه في حالة قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة وذلك عقب نحو أسبوع واحد من قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض الفائدة على الودائع إلى سالب -0.50% مع الإعلان عن إعادة برنامج شراء الأصول، قد يضغط ذلك على بنك اليابان للتوسع في التحفيز.

وبالنظر إلى تطورات المحادثات التجارية فقد تابعنا الاثنين الماضي أفادت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن بلاده قد توصلت إلى اتفاقيات تجارية أولية مع اليابان، وتتطلع الأسواق لانطلاق جولة جديدة من المحادثات التجارية بين أمريكا والصين على مستوى نائبي المسئولين في واشنطون غداً تمهيداً للمحادثات رفيعة المستوى المرتقبة بين الطرفين مع مطلع الشهر المقبل والتي تهدف لحلحلة الخلافات التجارية القائمة بين أكبر اقتصاديان في العالم.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا الاثنين أيضا تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب والتي أعرب من خلالها أنه يبدو أن إيران تقف وراء الهجمات التي لحقت بالمملكة العربية السعودية وذلك على الرغم من إعلان الحوثيين في اليمن مؤخراُ مسئولتهم عن تلك الهجمات التي عطلت نحو 5% من إمدادات النفط العالمية، مع العلم أن التصريحات الأخيرة لترامب شدد خلالها على أنه لا يريد خوض الحرب ليعكس ذلك لهجة أقل حده من رد فعله الأولي.

ونود الإشارة لكون العقود الآجلة لأسعار الفضة استفادت مع مطلع هذا الأسبوع من الإضرابات الجيوسياسة الأخيرة من جراء الهجمات التي تمت خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي بطائرات بدون طيار على منشآت إنتاج النفط في السعودية أكبر مصدر للنفط عالمياً ولدى منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وثالث أكبر منتج في العالم للنفط والأكبر لدى أوبك، والتي قام بها الحوثيون في اليمن.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب صرح الأحد الماضي بأن أمريكا "مقفلة ومحملة اعتماداً على التحقيق" من أن إيران شنت الهجوم على منشآت نفطية سعودية، وه وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري بالأمس لكون إيران هي التي هاجمت المنشآت النفطية السعودية وأنه يجب تحميلها المسئولية عن تلك الهجمات، الأمر الذي دفع المستثمرين في مطلع هذا الأسبوع لتحويل السيولة إلى الملاذات الآمنة ومن بينها الفضة.